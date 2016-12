foto Afp

- La Corea del Nord ha annunciato che non accetterà più l'arrivo di ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica per verifiche sul suo programma d'arricchimento dell'uranio. Il ritorno degli ispettori Aiea in Corea del Nord era stato accettato inizialmente da Pyongyang il 29 febbraio, nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti che prevedeva un aiuto alimentare americano in cambio di una moratoria nordcoreana sul nucleare.