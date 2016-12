- Sulla vicenda di Pippa Middleton, fotografata a Parigi a bordo di una fiammante decapottabile mentre uno dei suoi accompagnatori fa il bullo puntando una pistola contro i fotografi, iniziano a emergere dettagli e retroscena. La giovane rampolla era in Francia per partecipare ad una festa super vip. E il simpatico sketch della pistola - forse solo un giocattolo - è avvenuto la mattina successiva alle follie mondane.

Tirare fuori una pistola, anche se forse è solo un giocattolo, in una Francia ancora scossa dalle vicende di Tolosa non è stata una grande trovata. Uno scherzo che rischia di costare sette anni di carcere al suo autore. E un imbarazzante invito a comparire come testimone a Pippa Middleton che era in macchina con il bontempone.

Ora si scopre che l'allegra brigata di rampolli era reduce da una nottata di bagordi alla corte del miliardario Arthur De Soultrait. Per i suoi 40 anni il designer di moda aveva organizzato una festa in maschera. Tema: la decadente corte del diciottesimo secolo rivisitata in chiave burlesque.

Una festa decisamente disinibita con tanto di spogliarellista al momento della torta e invitate in abiti a dir poco succinti. Pippa, bisogna riconoscerlo, on ha sgarrato. Perfetta nella forma (e nelle forme) nel suo costume Luigi XVI. Ma i fumi della nottata di eccessi devono aver avuto un effetto intossicante sui neuroni dell'amico.

Riportandola alla stazione ha estratto del cruscotto della sua fiammante Audi A5 cabriolet una pistola, puntandola verso i fotografi che li stavano fotografando. Non è ancora chiaro se si trattava di una pistola vera o di un giocattolo ma di sicuro non è stata una bella trovata