Usa, bocciata la riforma del fisco di Obama

foto Getty 06:46 - Come ampiamente previsto, i senatori repubblicani sono riusciti a bloccare la riforma fiscale di Obama, la cosiddetta "Buffett Rule", che propone l'innalzamento delle tasse per i super-ricchi d'America: il provvedimento è stato respinto con 51 voti contro 45. Dura la reazione di Obama, che ha accusato i repubblicano di aver scelto "ancora una volta di proteggere gli sgravi fiscali per i pochi straricchi d'America, a spese del ceto medio".

Il provvedimento prende il nome dal noto miliardario Warren Buffett, che ormai da anni insiste che non è possibile che lui, magnate della finanza e ultra-ricco, paghi meno tasse della sua segretaria. La proposta prevede un'innalzamento delle aliquote, a partire dal 30%, per i grandi redditi. Si tratta di una legge che da mesi Barack Obama sta presentando in lungo e in largo in tutto il Paese e che è diventata una sorta di bandiera della sua campagna per la rielezione.



La Buffett Rule è stata però respinta dal Senato: i democratici non sono riusciti a ottenere i 60 voti necessari per sconfiggere il boicottaggio della legge da parte della destra repubblicana. Un voto che ha scatenato la reazione del presidente Obama: "I repubblicani hanno scelto ancora una volta di proteggere gli sgravi fiscali per i pochi straricchi d'America, a spese del ceto medio. La Buffett Rule - prosegue la nota ufficiale della Casa Bianca - è una proposta di buon senso. In un momento in cui abbiamo un grave deficit da coprire e ingenti investimenti da fare per rafforzare la nostra economia, semplicemente non possiamo continuare a perdere denaro in tagli alle tasse degli americani più ricchi, agevolazioni che non chiedono e di cui non hanno alcun bisogno".



Come insiste da mesi, Obama anche sottolinea di nuovo che la sua proposta risponde "semplicemente a un principio di giustizia elementare, minimo. E' totalmente sbagliato che milioni di americani del ceto medio paghino un aliquota fiscale più alta di alcuni milionari e miliardari. L'America è prospera quando tutti siamo coinvolti e ognuno ha l'opportunità di avere successo. Una delle sfide principali dei nostri tempi - aggiunge il presidente - è costruire un'economia in cui ognuno ha le sue oppurtunità, tutti fanno la propria parte e tutti giocano secondo le stesse regole. Continuerò a spingere il Congresso ad andare avanti, non solo per recuperare una certa sicurezza economica per il ceto medio e per quelli che cercano di entrare nella classe media, ma anche per creare un'economia costruita per durare".