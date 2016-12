Titanic, resti umani vicino al relitto

foto Ansa 08:17 - Una foto mostra quelli che sembrano essere dei resti umani vicino al relitto del Titanic. Lo scatto risale al 2004 ma non era mai stato pubblicato. Nell'immagine si vedono un cappotto e un paio di stivali semisommersi dal fango. "Non si tratta di scarpe cadute dalla borsa di qualcuno - ha spiegato James Delgado, dirigente della National Oceanic and Atmosphere Administration -. La disposizione non lascia dubbi". mostra quelli che sembrano essere deivicino al relitto del. Lo scatto risale alma non era mai stato pubblicato. Nell'immagine si vedono une un paio disemisommersi dal fango. "Non si tratta di scarpe cadute dalla borsa di qualcuno - ha spiegato James Delgado, dirigente della National Oceanic and Atmosphere Administration -. La disposizione".

L'immagine è stata scattata durante una spedizione guidata della "Noaa" e da Robert Ballard, che scoprì il relitto del Titanic nel 1985. Secondo Delgado, la foto scattata inizialmente è stata ritoccata per mostrare solo uno stivale.



In un'intervista al New York Times, il regista James Cameron, che ha diretto la pellicola del 1997 "Titanic" e che ha visitato il relitto 33 volte, ha detto di non aver notato, invece, alcun resto umano durante la sua esplorazione approfondita del Titanic. "Ho visto scarpe - ha detto - che molto probabilmente possono dare l'idea della presenza di un corpo una volta, ma non ho mai visto resti umani".



La presenza di resti umani riproporrebbe il problema della protezione del relitto. Da quando è stato scoperto è iniziata una lunga battaglia per proteggere la nave dall'esplorazione selvaggia. Nonostante gli sforzi, il governo americano ha competenza limitata perché il Titanic è affondato in acque internazionali.