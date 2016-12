foto Getty

- Macabra scoperta per un bimbo di due anni. Il piccolo ha trovato i corpi massacrati dei genitori nella loro abitazione a New York. Si tratterebbe di un omicidio-suicidio. L'episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì. L'uomo ha prima sparato alla compagna e poi si è ucciso. Al momento della tragedia in casa c'erano due adolescenti oltre al bimbo di due anni. Ma è stato proprio il piccolo a svegliarsi e poi a svegliare i fratelli.