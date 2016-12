Breivik, se anche un killer diventa un brand

foto Dal Web

- Un nome, un brand. Niente di strano a meno che quel nome non sia Andres Breivik, il killer di Oslo autore nel luglio scorso dell’omicidio di 77 persone a Utoya. La Thor Steinar, marca di abbigliamento molto in voga tra l’estrema destra tedesca ha aperto a fine febbraio un negozio a Chemnitz, in Sassonia, e l’ha chiamata Brevik, con una “i” in meno rispetto al cognome del killer norvegese.