Breivik: "Non mi ritengo colpevole per le stragi"

foto Ap/Lapresse Correlati Breivik in aula 11:31 - "Riconosco i fatti ma non mi riconosco colpevole". Lo ha affermato Anders Breivik, nel corso del processo per le stragi di Oslo e Utoya costate la vita a 77 persone. "Non riconosco i tribunali norvegesi. Avete ricevuto il vostro mandato da partiti politici che sostengono il multiculturalismo", ha poi aggiunto il militante di estrema destra che al suo ingresso in tribunale ha salutato le famiglie delle vittime con il braccio teso e il pugno serrato. - "Riconosco i fatti ma non mi riconosco colpevole". Lo ha affermato Anders Breivik, nel corso del processo per le stragi di Oslo e Utoya costate la vita a 77 persone. "Non riconosco i tribunali norvegesi. Avete ricevuto il vostro mandato da partiti politici che sostengono il multiculturalismo", ha poi aggiunto il militante di estrema destra che al suo ingresso in tribunale ha salutato le famiglie delle vittime con il braccio teso e il pugno serrato.

Il tribunale è stracolmo, in aula sono presenti i sopravvissuti alle stragi, i familiari delle vittime, i giornalisti. La diretta del procedimento viene trasmessa sui monitor a circuito chiuso e in altre 17 procure del Paese.



"L'ultima volta che l'ho visto dal vivo stava sparando ai miei amici", ha detto Vegard Groeslie Wennesland, 28 anni, sopravvissuto alle stragi.



Ora il compito principale della giuria, Breivik è reo confesso, è quello di decidere tra due perizie psichiatriche: la prima aveva stabilito che l'estremista di destra era incapace di intendere e volere, e se sarà confermata spalancherà le porte del manicomio criminale al killer. La seconda, presentata pochi giorni fa, non ha invece trovato prove di psicosi: in questo caso Breivik rischia la pena massima di 21 anni, che potrebbe essere prolungata indefinitamente in caso i giudici decidano che vi è la possibilità di una reiterazione del reato.