foto Da video

06:15

- "Nessuna concessione all'Iran" nei colloqui sul nucleare in Turchia. Lo ha assicurato il presidente statunitense Barack Obama, a margine del vertice delle Americhe a Cartagena, in Colombia, rispondendo così alle dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo il quale Teheran avrebbe ricevuto un "bonus" di cinque settimane per proseguire il suo programma nucleare.