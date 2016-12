foto Ap/Lapresse

- Il governo di Belgrado ha annunciato che non organizzerà in Kosovo le elezioni amministrative che il 6 maggio prossimo si terranno in Serbia unitamente alle presidenziali e alle legislative. Nel darne notizia, il ministro responsabile per le questioni del Kosovo, Goran Bogdanovicin, ha detto che la decisione è stata presa dopo il rifiuto della missione dell'Onu in Kosovo (Unmik) di partecipare all'organizzazione del voto.