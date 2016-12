foto Ansa

22:12

- L'italiano Marco Ravasio è stato rinchiuso nel carcere israeliano di Givon a Ramla e non ha finora potuto vedere un avvocato. E' quanto denunciano sul loro sito i membri dell'organizzazione di "Freedom Flotilla Italia - Benvenuti in Palestina 2012". Ravasio faceva parte della delegazione italiana della "flytilla" che voleva raggiungere Tel Aviv per poi entrare in Cisgiordania per manifestare contro l'occupazione israeliana.