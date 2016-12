foto Ansa Correlati Volontari fermati a Fiumicino 21:51 - "Quattro attivisti italiani sono stati fermati oggi allo scalo di Tel Aviv. Due saranno rimpatriati nelle prossime ore. Degli altri due sappiamo solo che sono in stato di fermo". E' quanto ha reso noto il coordinamento italiano della "flytilla", gruppo internazionale filo-palestinese giunto alla spicciolata all'aeroporto di Ben Gurion. - "Quattro attivisti italiani sono stati fermati oggi allo scalo di Tel Aviv. Due saranno rimpatriati nelle prossime ore. Degli altri due sappiamo solo che sono in stato di fermo". E' quanto ha reso noto il coordinamento italiano della "flytilla", gruppo internazionale filo-palestinese giunto alla spicciolata all'aeroporto di Ben Gurion.

"Decine di attivisti, tra i quali alcuni italiani e numerosi francesi, hanno superato i varchi dello scalo di Tel Aviv e sono già entrati nei Territori", fa sapere il coordinamento italiano della "flytilla" precisando che tra i quattro italiani fermati all'aeroporto di Ben Gurion, uno - la studentessa Marie Moise - rientrerà a Roma nelle prossime ore.



Gli altri tre - Stefania Russo, Valerio e Joshua Evangelista - sono ancora "bloccati allo scalo israeliano e stanno decidendo se affrontare un'udienza o accettare il rimpatrio immediato coercitivo", spiega ancora il coordinamento italiano del gruppo internazionale "Welcome to Palestine", organizzatore della "flytilla", l'iniziativa internazionale filo-palestinese che prevedeva l'arrivo di circa 1500 attivisti a Tel Aviv.



E "da alcune ore non si hanno notizie di un altro attivista italiano, che secondo le ultime informazioni era riuscito a imbarcarsi dall'aeroporto di partenza e che quindi dovrebbe essere già giunto a destinazione", precisa ancora il coordinamento romano, senza rivelare la sua identità.



In totale sette, sono invece gli attivisti che sono stati bloccati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino mentre un'altra italiana, partita da Milano per Tel Aviv via Francoforte è stata obbligata a tornare indietro una volta giunta nello scalo tedesco.



Attivista italiano arrestato a Ramla

L'italiano Marco Ravasio è stato rinchiuso nel carcere israeliano di Givon a Ramla e non ha finora potuto vedere un avvocato. E' quanto denunciano sul loro sito i membri dell'organizzazione di "Freedom Flotilla Italia - Benvenuti in Palestina 2012". Ravasio faceva parte della delegazione italiana della "flytilla" che voleva raggiungere Tel Aviv per poi entrare in Cisgiordania per manifestare contro l'occupazione israeliana.