foto Reuters

14:20

- Non si registrano situazioni di pericolo per il personale diplomatico italiano a Kabul, dove da qualche ora è in corso un attacco coordinato dei talebani. Lo riferiscono fonti della Farnesina. L'unità di crisi del ministero degli Esteri, in raccordo con l'ambasciata italiana in Afghanistan, segue l'evolversi della situazione nella capitale asiatica e nelle altre città afghane sotto attacco.