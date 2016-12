foto Ap/Lapresse Correlati L' "offensiva di primavera" 18:52 - Decine di esplosioni sono state udite nel centro di Kabul e alcuni razzi sono stati sparati contro l'edifico del Parlamento e l'ambasciata russa. I talebani hanno sferrato un attacco coordinato in grande scala in tre zone di Kabul e in altre due province afghane. Assaltati anche un hotel e l'aeroporto di Jalalabad. Almeno 16 le vittime negli scontri. - Decine di esplosioni sono state udite nel centro di Kabul e alcuni razzi sono stati sparati contro l'edifico del Parlamento e l'ambasciata russa. I talebani hanno sferrato un attacco coordinato in grande scala in tre zone di Kabul e in altre due province afghane. Assaltati anche un hotel e l'aeroporto di Jalalabad. Almeno 16 le vittime negli scontri.

Il bilancio provvisorio conta tra le vittime 5 kamikaze e 3 soldati. Lo riferiscono fonti nella capitale afghana. Il maggior numero di decessi, 6 fra cui 3 civili, è a Jalalabad dove è stata attaccata una base del Gruppo di ricostruzione provinciale civile-militare vicino all'aeroporto. Uccisi a Kabul 2 attentatori e 3 soldati.



Talebani rivendicano: "E' solo l'inizio dell'offensiva di primavera"

I talebani hanno rivendicato l'attacco coordinato in varie zone di Kabul. In un sms un portavoce ha dichiarato che nell'azione sono coinvolti "molti kamikaze". Il portavoce Zabihullah Mujahid ha aggiunto che quelle sferrate su Kabul e in quattro province afghane rappresentano "solo l'inizio dell'offensiva di primavera". L'operazione, ha aggiunto, "è stata pianificata da mesi". Intanto la polizia ha reso noto che le zone attaccate sono quella del Parlamento, il quartiere centrale delle ambasciate di Wazir Akbar e il distretto nove nel Sud della capitale afghana.



"E' una ritorsione, colpiremo ancora"

Gli attentati di oggi a Kabul sono una ritorsione per le copie di corano bruciate in una base Nato, per il video dei marine che urinano sui cadaveri di nemici e per il massacro del sergente Usa a Kandahar. Lo ha detto un portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, secondo il quale ci saranno altri attacchi simili.



Colpito anche aeroporto di Jalalabad, molti feriti

L'offensiva ha coinvolto anche l'aeroporto di Jalalabad, importante base della Nato. Quattro kamikaze, muniti di cariche esplosive, sono stati fermati all'ingresso dell'aeroporto. Due di loro si sono fatti esplodere, mentre gli altri due sono rimasti feriti e sono stati arrestati, ha dichiarato all'Afp il capo della polizia dell'aeroporto, generale Jahangir Azimi. Secondo la fonte ci sono numerosi feriti.



Razzi sulle ambasciate occidentali e la Nato

Sotto attacco dei razzi e di numerosi ribelli sono finiti anche i quartier generali delle ambasciate britannica, tedesca e della Nato.



Occupato lo Star Hotel

Un gruppo di kamikaze ha occupato lo Star Hotel di Kabul, vicino il palazzo presidenziale, il quartier generale dell'Isaf e l'ambasciata dell'Iran. Testimoni hanno riferito di uomini armati che sono penetrati nell'edificio dal quale si vede uscire un denso fumo nero.



Farnesina: "Nessun italiano in pericolo"

Non si registrano situazioni di pericolo per il personale diplomatico italiano a Kabul, dove da qualche ora è in corso un attacco coordinato dei talebani. Lo riferiscono fonti della Farnesina. L'unità di crisi del ministero degli Esteri, in raccordo con l'ambasciata italiana in Afghanistan, segue l'evolversi della situa situazione nella capitale asiatica e nelle altre città afghane sotto attacco.



Attaccate anche Jalalabad e Gardez

In contemporanea con l'offensiva sferrata contro Kabul, alcuni militanti hanno lanciato attacchi nelle città di Jalalabad e Gardez, nell'Est dell'Afghanistan. Non si hanno notizie di vittime. I combattimenti sono ancora in corso.



Sventato un attentato al vicepresidente Khalili

I servizi di intelligence afghani (Nds) hanno sventato un progetto di attentato nei confronti del secondo vicepresidente afghano, Karim Khalili, messo a punto da un gruppo legato alla cosiddetta Rete Haqqani. Il commando era composto da due kamikaze e da un coordinatore che ricevevano istruzioni da una base in Pakistan.



Parlamentari difendono la sede dell'assemblea

Diversi parlamentari afghani si sono uniti alle forze di sicurezza per difendere la sede dell'assemblea legislativa dall'attacco talebano. I parlamentari hanno riferito ai media di essere saliti sul tetto dell'edificio e che da lì partecipano alla battaglia. "Sono un rappresentante del popolo", ha detto alla Reuters Naeem Hameedzai, deputato di Kandahar, "e devo difenderlo".



Elicottero Nato spara contro i miliziani

I ribelli hanno occupato un palazzo di quattro piani vicino al compound del capo della polizia nella provincia orientale afghana di Paktia. Lo ha riferito un testimone. Un elicottero della Nato stava sparando sull'edificio.



Attaccata la casa di Karzai

I talebani afghani, che hanno rivendicato le azioni combinate armate e con kamikaze contro vari obiettivi della capitale e di altri centri del Paese, hanno dichiarato di aver attaccato anche la residenza difesa come una fortezza del presidente Ahmid Karzai. La notizia, riferita dal portavoce del gruppo, Zabihullah Mujahid, non ha ricevuto tuttavia conferme ufficiali da parte delle autorità.