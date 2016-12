11:29

- Mario Balotelli ammette di essere "fuori controllo" e di aver bisogno di aiuto. Lo dice il Sun, spiegando che dopo l'ultima bravata in campo il giocatore avrebbe confessato agli amici di essere pronto a ricevere aiuto psicologico per provare a raddrizzare i suoi problemi di condotta. L'attaccante del Manchester City, squalificato per tre giornate dopo il rosso rimediato nell'incontro contro l'Arsenal ed autore di un duro intervento contro Song non sanzionato dall'arbitro, rischia di essere messo sul mercato a fine stagione.