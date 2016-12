foto Ap/Lapresse

08:51

- Nuovi e violenti scontri si registrano tra le forze di sicurezza siriane ed i ribelli ad Aleppo, mentre Homs, città simbolo della rivolta anti-regime, è stata nuovamente bombardata. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti dell'uomo, con base a Londra. Dal cessate il fuoco entrato in vigore il 12 aprile, secondo l'Ong, sono rimasti uccise almeno 32 persone, per lo più civili.