- Due francesi, tenuti in ostaggio da militanti di al Qaeda nel nord del Mali da novembre, sono stati mostrati in un video. I due fanno appello al presidente Nicolas Sarkozy e gli chiedono di fare il possibile per ottenere la loro liberazione. Gli ostaggi, Philippe Verdon, 54 anni, e Serge Lazarevic, 48, sono in una tenda, indossano turbanti, e dicono di essere "nel deserto in condizioni estremamente difficili".