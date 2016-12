foto Afp

07:05

- "La minaccia dell'imperialismo retto sulle armi atomiche è ora alle spalle: per noi si apre una nuova era e il nostro Paese risplenderà per sempre". E' uno dei passaggi del primo discorso di Kim Jong-un da quando è salito al potere in Corea del Nord. Il nuovo leader ha ribadito comunque la cosiddetta politica del "Songun", "i militari prima di tutto".