foto Ap/Lapresse

01:33

- Colpo di scena in Egitto, dove la commissione elettorale ha bocciato dieci dei 23 candidati per le prossime elezioni. Tra gli esclusi ci sono alcuni dei nomi più in vista, come l'ex vicepresidente di Hosni Mubarak, Omar Suleiman, l'esponente dei Fratelli Musulmani, Khairat al-Shater, e quello dei salafiti di al Nour, Hazem Abu Islamil. Il capo della commissione ha detto che gli esclusi hanno 48 ore di tempo per fare ricorso.