foto Ap/Lapresse

02:00

- In tredici mesi la sanguinosa repressione della rivolta in Siria contro il regime di Bashar al Assad ha causato almeno un milione di profughi. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon. Intanto, una prima squadra di sei osservatori Onu arriverà in Siria nelle prossime ore per verificare il rispetto del cessate il fuoco. Il resto degli osservatori, trenta in totale, giungerà nei giorni successivi.