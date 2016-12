foto Ap/Lapresse

00:45

- Un terremoto di magnitudo 5.8 è stato registrato in Indonesia. Lo ha riferito il centro di monitoraggio geologico statunitense, spiegando che l'epicentro è stato individuato in mare aperto, 178 chilometri a ovest dell'isola di Giava, a una profondità di 27,3 miglia marine. Non ci sono notizie di danni.