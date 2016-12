foto Afp

06:01

- Il presidente venezuelano, Hugo Chavez, malato di tumore, ha annunciato che tornerà a Cuba per un nuovo ciclo di radioterapia "che è molto dura e ha un impatto sull'organismo". Per questo il presidente non ha escluso di "chiedere l'autorizzazione" al Parlamento di Caracas al fine di non dover rientrare in Venezuela "a metà della settimana prossima".