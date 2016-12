foto Ap/Lapresse

- I golpisti in Guinea Bissau hanno annunciato di avere deposto il capo delle forze armate, il generale Antonio Indjai. Lo hanno reso noto in serata gli stessi militari in un comunicato. "L'esercito conferma di avere deposto il presidente Raimundo Pereira, il premier Carlos Gomes Junior e il capo di Stato maggiore, il generale Antonio Indjai. Sono tutti e tre sani e salvi e si trovano sotto il controllo delle forze armate", ha precisato la stessa fonte.