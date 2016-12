foto Filippo Tramelli

- Incendio a Central Park, a New York. Un centinaio di pompieri sono mobilitati per placare le fiamme, che si sono sviluppate a causa della siccità, a nord del parco, all'altezza della 106ma strada. Le fiamme non hanno causato feriti né intossicati. A prendere fuoco, forse per colpa di un mozzicone di sigaretta, un deposito di compost (i residui degli tagli dell'erba usati come concime).