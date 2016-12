foto Ap/Lapresse

14:26

- Le giovani madri venivano pagate per partorire neonati da vendere sul mercato dei rituali magici. La terribile "fabbrica dei bambini" è stata scoperta nel sud della Nigeria, dove un raid della polizia ha portato alla luce la reale attività di un orfanotrofio. Nella struttura, gestita da una coppia e un complice finiti in manette, c'erano sette donne tra i 18 e i 20 anni, tre delle quali erano incinte. Un neonato veniva venduto per circa 340 euro.