foto Afp Correlati Le drammatiche immagini dell'incidente 13:33 - Quattro persone sono morte e sei altre sono rimaste ferite in un incidente provocato da un Tir nei pressi di Chambery, vicino alla frontiera tra Francia e Italia. Il mezzo pesante ha saltato il terrapieno centrale ed è piombato su alcune vetture che transitavano in senso opposto, schiacciandone due. L'autista del mezzo pesante sarebbe un italiano ed è ora in stato di fermo e sotto interrogatorio da parte della polizia.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale francese, il Tir, che viaggiava sulla superstrada Aix les Bains-Grenoble in direzione Aix, ha sfondato le barriere di sicurezza e scavalcato il terrapieno, ritrovandosi in mezzo alla carreggiata opposta e colpendo un primo veicolo, scaraventato a quasi 50 metri di distanza.



Il mezzo pesante si è poi scontrato con altre due auto in arrivo, che ha trascinato verso il bordo della strada, finendo poi per schiacciarle contro un filare di alberi. La posizione delle due vetture, finite sotto la carcassa del mezzo pesante, ha reso particolarmente difficili i soccorsi.



L'autista, ha riferito la prefettura di Chambery, è stato sottoposto a test per verificare la presenza di alcol e droghe nel sangue.