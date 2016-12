foto Twitter

18:40

- Allarme bomba a New York, dove è stato evacuato il World Financial Center dopo la scoperta di un pacco sospetto. Il New York Police Departement ha analizzando un plico che, secondo un vigilantes, avrebbe contenuto dell'esplosivo. A una più attenta analisi, il pacco bomba si è rivelato essere un giocattolo a forma di granata. I dipendenti del World Financial Center sono stati fatti rientrare nell'edificio.