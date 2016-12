foto Afp

13:43

- "Sono stati giorni duri e difficili, come tanti giorni della vita". Così Paolo Bosusco, appena liberato dai maoisti in India, commenta il proprio sequestro. "Io passo tanti giorni dell'anno nella giungla - prosegue - e ho avuto giorni migliori. Fisicamente è stata dura, perché avere la malaria ed essere circondato da persone armate non è simpatico". Bosusco spiega però che "il rapporto coi rapitori è stato ottimo avevano tante attenzioni per me".