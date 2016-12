Maradona più che il mister fa lo sceicco

- Non era atterrato a Dubai per trascorrere una vacanza nel grattacielo più alto del mondo (il Burj Khalifa) ma per guidare l’Al Wasl, la squadra locale. Più che le dune di sabbia e i grattacieli in riva al mare, a spingere nel 2011 Diego Maradona nell’emirato era stato un contratto biennale da tre milioni e mezzo di euro all’anno a cui si aggiunge un jet privato e sponsor illimitati.

All’arrivo all’aeroporto i tifosi lo avevano celebrato come l’ “ottava meraviglia del mondo”. Ma si sono dovuti ricredere. I risultati in campionato parlano di sconfitte continue e prestazioni non proprio all’altezza dell’ex ct della nazionale Argentina. Eppure al suo arrivo Diego aveva promesso importanti cambiamenti promettendo di ingaggiare Seedorf, Van Nistelrooy e anche Totti. Non sembrava una sparata visto che la squadra dei fuhuud, i ghepardi, in passato aveva pagato cash gli stipendi di giocatori a fine carriera come Weah, Batistuta, Cannavaro, Guardiola. Ma questa volta la promessa di Dieguito non è stata mantenuta. E il pubblico si è dovuto accontentare Darwish, giocatore locale soprannominato Daradona.

Le cronache di Dubai parlano di Maradona più per le sue sfuriate che per fatti legati al calcio giocato. Pedate a un tifoso che voleva una foto ricordo, insulti agli allenatori avversari, fino alla zuffa con i supporter colpevoli di aver “macchiato l’onore” della fidanzata Veronica Ojeda. Il calcio non sembra essere la prima preoccupazione di Diego, più intento a spendere parte del suo ingaggio negli immensi centri commerciali dell’Emirato. Molto spesso non si presenta neppure agli allenamenti per smaltire gli eccessi delle notti brave in giro per Dubai.

Ma questa settimana si parla di un “pibe de oro” concentrato e attento. Sabato sera è in programma il match in casa contro Al Ain. E c’è da scommettere che l’ex pallone d’oro ce la metterà tutta per fare bella figura davanti ai suoi tifosi. Anche perché, come fa saper la società via twitter, in tribuna siederà un supporter d’eccezione: Luciano Moggi, l’ex direttore generale della Juve.