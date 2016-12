foto Ap/Lapresse

06:41

- Situazione tranquilla in Siria dopo che alle 6 di questa mattina (le 5 in Italia) è entrato in vigore il cessate il fuoco previsto dal piano Annan, dal nome dell'inviato di Onu e Lega araba Kofi Annan che ha mediato un accordo di tregua fra governo e ribelli. L'osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito di esplosioni nella città di Zabadani, vicino al confine con il Libano ma ha aggiunto che non è chiara l'origine degli scoppi.