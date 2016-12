foto Dal Web

06:32

- Cina isolata dal resto del mondo via Web. In tutto il Paese infatti non è possibile accedere alle pagine di siti stranieri. Il problema è stato rilevato tanto a Shanghai, dalla sala stampa del Gran Premio di Formula 1, dove moltissimi giornalisti stranieri giunti per l'evento risultano isolati, sia da Pechino. Nei giorni scorsi il gruppo di hackers 'Anonymous' aveva annunciato attacchi informatici.