India,imminente liberazione Bosusco

foto Facebook 06:43 - La liberazione di Paolo Bosusco è imminente e potrebbe avvenire già nelle prossime ore. Lo ha appreso l'agenzia Ansa da fonti giornalistiche locali a Bhubaneswar. Un gruppo di reporter si è inoltrato a questo proposito nella foresta al confine tra i dipartimenti di Kandhamal e Ganjam insieme al mediatore Dandapani Mohanty. Bosusco potrebbe essere consegnato proprio ai giornalisti dal gruppo di rapitori maoisti. - La liberazione di Paolo Bosusco è imminente e potrebbe avvenire già nelle prossime ore. Lo ha appreso l'agenzia Ansa da fonti giornalistiche locali a Bhubaneswar. Un gruppo di reporter si è inoltrato a questo proposito nella foresta al confine tra i dipartimenti di Kandhamal e Ganjam insieme al mediatore Dandapani Mohanty. Bosusco potrebbe essere consegnato proprio ai giornalisti dal gruppo di rapitori maoisti.

L'ostaggio sarebbe già stato portato in un villaggio confinante con la zona controllata dai maoisti e accessibile via auto.



Mercoledì il leader dei ribelli Sabyasachi Panda, in un audio messaggio, aveva annunciato il rilascio di Bosusco attraverso un "processo democratico" in cui il governo dell'Orissa si impegna a migliorare le condizioni delle comunità tribali.