foto Ap/Lapresse

01:54

- Quindici cittadini francesi di colore o di origini arabe hanno presentato una denuncia contro lo Stato per controlli di identità abusivi svolti dalla polizia per motivi razziali. Un loro avvocato, Felix de Belloy, ha spiegato che i suoi clienti sono stati più volte fermati e identificati senza motivo, perquisiti in pubblico, insultati e umiliati solo per il colore della pelle. Per il legale è la prima azione collettiva di questo tipo nel Paese.