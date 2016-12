foto Ansa

- Poco dopo i due terremoti che hanno colpito la costa occidentale degli Stati Uniti in Oregon e California, un nuovo sisma di magnitudo 7 è stato registrato in Messico, a 207 miglia da Acapulco. La scossa è stata avvertita in modo particolare anche nella capitale, Città del Messico dove la popolazione si è riversata sulle strade e molti edifici sono stati evacuati. Il sindaco ha assicurato che, tuttavia, ospedali e mezzi pubblici funzionano.