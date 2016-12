foto Ap/Lapresse

- Dopo lo spaventoso sisma che ha colpito in mattinata l'Indonesia, la terra è tornata a tremare per due volte negli Stati Uniti. La prima l'epicentro è stato localizzato in Oregon. Secondo l'istituto americano che monitora l'attività geologica Usgs la magnitudo dell'evento tellurico è stata 6,2. Successivamente un'altra scossa di grado 5,3 si è prodotta sulla costa centrale della California. Al momento non si hanno notizie di danni.