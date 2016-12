Barcellona, Abidal operato: 9 ore sotto i ferri

- E' durata nove ore l'operazione chirurgica alla quale è stato sottoposto ieri il difensore francese del Barcellona Eric Abidal per il trapianto di fegato. L'operazione è iniziata intorno a mezzogiorno, prima con l'intervento sul donatore, il cugino del calciatore. In seguito i medici hanno proceduto con il trapianto vero e proprio che si è concluso intorno alla mezzanotte.

"E' stato un intervento complesso" hanno fatto sapere dall'Hospital Cli'nic de Barcelona, ma le condizioni del giocatore del Barcellona evolvono "bene", come ha spiegato il presidente del club spagnolo, Sandro Rosell. Se permane questa evoluzione positiva, "oggi può essere un grande giorno, un giorno fantastico", ha detto Rosell aggiungendo che anche il cugino di Abidal - che ha fatto da donatore - si sente bene.

Il presidente del Barcellona non ha voluto aggiungere altro per desiderio della famiglia. "Non posso andare oltre queste parole perché la famiglia ci ha chiesto espressamente non dire di più" ha aggiunto Rosell alla presentazione di un progetto solidale di sensibilizzazione per la disoccupazione giovanile.

Nonostante il giocatore abbia risposto bene all'intervento, non si potrà parlare con sicurezza di successo, se non dopo vari giorni. Ad Abidal, 32 anni, è stato scoperto un tumore al fegato nel marzo 2011. A maggio era tornato alla sua attività sportiva dopo essere stato operato, ma un anno dopo la prima diagnosi, il cancro lo ha obbligato al trapianto.