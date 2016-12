Ecco come un bimbo siriano vede la guerra

- Chissà a chi pensava Nour quando, con il pastello rosso, si è messa a colorare la pozza di sangue in cui ha disegnato il corpo morente di un ragazzo. Forse a un cugino, forse al padre o forse a qualche ragazzo che ha visto uccidere nella protesta anti regime contro Bashar al Asad. Nour è una bambina siriana di 11 anni e la tragedia che tutti i giorni ha sotto gli occhi non la racconta, la disegna.

I ritratti stilizzati di cadaveri a terra, gli uomini con il fucile, i proiettili e i carri armati sono disegni raccolti nel “Calendario dei bambini martiri della libertà 2012”. In ogni pagina compare un disegno accompagnato dal nome del bambino che lo ha realizzato e da una didascalia, che ricorda il numero delle morti violente avvenute nello stesso mese nel 2011. Si va dagli spari sulla folla di Leena alla rappresentazione di un funerale di Najah. Dai carrarmati disegnati da Ahmad alla storia della morte del padre abbozzata da Hatem.

“Abbiamo trovato questo calendario durante il nostro viaggio al confine tra Libano e Siria”, dice Yassine Baradai di Islamic Relief, l’organizzazione umanitaria sostenuta da Nazioni Unite e Commissione Europea. Durante il suo viaggio, seguito anche da Tgcom24, è venuto in contatto con le famiglie in fuga dalle città colpite dai carri armati del dittatore Bashar al Asad. “Ci sono bambini che non sanno dove sia il loro padre. Non hanno da mangiare e in Libano non sono sempre ben accolti. Nel paese dei cedri la rivalità tra fazioni è forte. E se qualcuno si vuole curare deve andare negli ospedali a pagamento”.

Sfogliando il calendario si scorre la storia del paese siriano che da un anno prova a ribellarsi al regime. Nelle teste dei bambini c’è soltanto la rivolta, quella che hanno visto nelle strade della loro città, che hanno sentito alla televisione o che i genitori ripetono in casa. Ma c’è anche un segno di speranza. Perché oltre la tragedia i bambini sembrano vedere uno spiraglio. E quello spiraglio è racchiuso nella parola che nel calendario compare più volte: hurriya, ovvero, libertà.