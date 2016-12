01:20 Forte scossa anche in Messico

Poco dopo i due terremoti che hanno colpito la costa occidentale degli Stati Uniti in Oregon e California, un nuovo sisma di magnitudo 7 è stato registrato in Messico, a 330 km circa da Acapulco. La scossa è stata avvertita in modo particolare anche nella capitale, Città del Messico, dove la popolazione si è riversata sulle strade e molti edifici sono stati evacuati. Il sindaco ha assicurato che, tuttavia, ospedali e mezzi pubblici funzionano.

00:58 Terremoti anche in Oregon e costa California

Dopo lo spaventoso sisma che ha colpito in mattinata l'Indonesia, la terra è tornata a tremare per due volte negli Stati Uniti. La prima con epicentro in Oregon. Secondo l'istituto americano che monitora l'attività geologica Usgs la magnitudo dell'evento tellurico è stata 6,2. Successivamente un'altra scossa di grado 5,3 si è prodotta sulla costa centrale della California. Al momento non si hanno notizie di danni.

21:09 Sisma 15mila volte più intenso di quello dell'Aquila

Il terremoto che ha colpito Sumatra è stato circa 15.000 di volte più violento rispetto a quello che si è abbattuto sull'Aquila il 6 aprile 2009 e almeno 20 volte più debole di quello che il 26 dicembre 2004 aveva travolto la stessa Sumatra. E' quanto osserva il sismologo Alberto Michelini, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Dei terremoti degli ultimi anni, il più violento è stato senza dubbio quello di Sumatra del 2004, di magnitudo 9.3 e con 230.000 morti, seguito da quello di magnitudo 9.0 dell'11 maggio 2011 in Giappone. Segue il sisma di magnitudo 8.8 del 27 febbraio 2010 in Cile. Ancora Sumatra è stata colpita, il 28 marzo 2005, da un violento terremoto di magnitudo 8.7 e ancora l'Indonesia, con Giakarta, è stata travolta da un altro forte sisma, di magnitudo 8.5, il 12 settembre 2007. Anche se di magnitudo inferiore, pari a 7.0, il terremoto di Haiti del 12 gennaio 2010 è passato alla storia come uno dei più disastrosi: l'epicentro sotto la città ha provocato circa 300.000 morti. Disastroso anche il terremoto dell'8 ottobre 2005 in India, di magnitudo 7.6, così come quello di magnitudo 7.0 del 12 maggio 2008 in Cina, nel Sichuan.

15:25 Indonesia, Sri Lanka e India revocano allerta

L'Indonesia, l'India e lo Sri Lanka hanno revocato l'allerta tsunami emessa in seguito alla potente scossa di terremoto avvenuta al largo dell'isola di Sumatra. Poco prima il Pacific tsunami warning center del Noaa (National weather service) statunitense aveva cancellato l'allarme tsunami perche "la minaccia è diminuita o terminata per la maggioranza delle aree interessate ".

15:01 Cancellata l'allerta tsunami

E' stata cancellata l'allerta tsunami. A comunicarlo è il Pacific tsunami warning center del Noaa (National weather service) statunitense, che lo precisa nell'ultimo bollettino pubblicato.

14:30 Allerta tsunami anche su Kenya e Tanzania

L'allerta tsunami è stato lanciato anche in Kenya e Tanzania per le coste che si affacciano sull'Oceano Indiano. A comunicare l'allarme sono stati i governi dei due Paesi.

14:25 In Indonesia un'onda anomala alta un metro

L'onda di tsunami arrivata in Indonesia ha raggiunto l'altezza di 1 metro e sei centimetri nella località costiera di Meulaboh. Il dato è stato rilevato dal Pacific tsunami warning center del Noaa (National weather service) statunitense. Si tratta, come sottolinea Nedio Zitellini del Cnr-Ismar, della seconda onda di tsunami segnalata nell'area.

14:22 Isole India, rischio tsunami di quattro metri

Centinaia di persone sono state evacuate da alcune zone delle isole Andamane e Nicobar, in India, per il rischio di un'onda di tsunami alta quattro metri, come rendono noto fonti ufficiali.

13:59 India: "Nessuna ragione di panico"

"Non c'è ragione di panico per quanto riguarda la costa indiana e il governo è preparato a ogni eventualita". Lo ha detto il segretario degli Interni indiano R.K. Singh ai media locali. Dopo la forte scossa in Indonesia, l'India aveva lanciato l'allerta per il rischio di uno tsumani nell'arcipelago delle Andamane e Nicobare e sulla costa degli stati di Andhra Pradesh, Orissa e Tamil Nadu.

13:56 Tsunami raggiunge le coste di due città

Le prime onde di tsunami hanno raggiunto le coste di Meulaboh e Sabang, nella provincia di Aceh. Intanto si è registrata una nuova scossa di assestamento di magnitudo 8,3.

13:38 Nuova scossa terrorizza gli indonesiani

Un'ennesima scossa di magnitudo 8.3 è stata registrata in Indonesia al largo della provincia di Aceh. Lo riferisce l'agenzia geofisica indonesiana. A seguito del ripetersi di potenti scosse di assestamento nell'area, è stato lanciato un nuovo allarme tsunami nell'Oceano indiano da parte del Centro americano di allerta Tsunami del Pacifico.

13:08 Registrata una nuova scossa di magnitudo 8.8

Una scossa di assestamento di magnitudo 8.8 è stata registrata ad Aceh dall' genzia geofisica indonesiana che lancia l'allerta tsunami.

12:33 Allerta tsunami in India

L'India ha esteso il suo allarme tsunami anche agli Stati dell'Orissa (nell'est) e del Kerala (a sud), dopo l'allarme rosso gia' lanciato per le isole Andamane e Nicobar, nell'Oceano indiano. Nello stato indiano dell'Orissa è tenuto sotto sequestro Paolo Bosusco, mentre nel Kerala sono agli arresti i due marò italiani.

12:25 Thailandia, chiuso l'aeroporto di Phuket

L'aeroporto dell'isola di Phuket, nel sud della Thailandia, ha chiuso in seguito all'allerta Tsunami dopo il terremoto che ha colpito la zona di Aceh, al largo della costa occidentale dell'isola di Sumatra, in Indonesia. Lo riferiscono fonti aeroportuali.

12:21 Ridimensionata allerta tsunami, onde da 17 cm

Resta l'allerta tsunami, ma secondo l'agenzia di stampa Reuters le autorità indonesiane la avrebbero fortemente ridimensionata: le prime onde arrivate sulle spiagge di Sumatra sarebbero alte appena diciassette centimetri.

Ultimo aggiornamento 01:20