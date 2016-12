foto LaPresse

13:27

- Paolo Bosusco sarà rilasciato dai suoi rapitori attraverso "un processo democratico". Lo ha reso noto il leader dei maoisti, Sabyasachi Panda in un nuovo audiomessaggio citato dall'emittente Ndtv. Si tratta dell'ennesimo messaggio da parte dei rapitori che per la prima volta non parlano di ultimatum contro l'italiano ma di rilascio. Forse la libertà per Bosusco sembra essersi avvicinata.