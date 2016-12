foto Ap/Lapresse

01:01

- La Siria non si sta attenendo al piano per il cessate il fuoco. Lo afferma il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, sottolineando come l'inviato dell'Onu a Damasco, Kofi Annan, l'abbia detto chiaramente. La Clinton quindi ha assicurato che sulla Siria si confronteranno i ministri degli esteri del G8, riuniti nei prossimi giorni a Washington.