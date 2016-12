foto Ansa 08:19 - La crociera commemorativa dei cento anni del Titanic, partita nel fine settimana da Southampton, in Gran Bretagna, per arrivare il 14 aprile sul luogo del naufragio, ha dovuto invertire la rotta dopo un malore a bordo. La Balmoral ha fatto marcia indietro verso l'Irlanda e un elicottero ha trasportato il passeggero a terra. Nelle ultime ore la nave aveva accumulato anche gravi ritardi per il mare molto mosso. In molti già parlano di "crociera maledetta". - La crociera commemorativa dei cento anni del Titanic, partita nel fine settimana da Southampton, in Gran Bretagna, per arrivare il 14 aprile sul luogo del naufragio, ha dovuto invertire la rotta dopo un malore a bordo. La Balmoral ha fatto marcia indietro verso l'Irlanda e un elicottero ha trasportato il passeggero a terra. Nelle ultime ore la nave aveva accumulato anche gravi ritardi per il mare molto mosso. In molti già parlano di "crociera maledetta".

Nel frattempo si susseguono gli appuntamenti per ricordare il centenario dell'affondamento del Titanic. E finiscono in mostra anche le tre parole che avrebbero potuto evitare la strage, "Have Struck Iceberg" (Abbiamo colpito un iceberg). Il messaggio inviato dal Titanic è stato ricevuto e ignorato da una stazione meteo della Carolina del nord, la Hatteras Weather Bureau.



Quelle tre parole saranno messe in mostra per la prima volta dal 14 aprile al 31 maggio al Graveyard of the Atlantic Museum di Hatteras, in occasione del centesimo anniversario del naufragio della nave da crociera che si rivelò la tomba di oltre 1.500 persone.



In postazione alla stazione meteo c'era quel 14 aprile del 1912 Richard Dailey, che quando tentò di allertare i suoi superiori gli fu detto di "cestinare" le righe e di andare a casa per la notte. L'impiegato invece annotò il messaggio nel suo registro. La frase è rimasta "sepolta" per decenni fino a quando alcuni impiegati l'hanno scoperta per caso nel 2005 durante un restauro della stazione meteo. In passato vecchi registri e carte venivano solitamente infilati nei muri per fare da isolanti. Ci sono voluti anni di restauro per presentare al pubblico il prezioso documento.



A New York verrà invece esposta parte dell'eredità di uno dei passeggeri più ricchi della nave. John Jacob Astor IV morì a bordo del Titanic per salvare la moglie incinta. Era il proprietario del St Regis, lussuoso hotel inaugurato nel 1904 sulla Quinta Strada, a pochi isolati da Central Park. Il Saint Regis, nonostante gli anni, resta il simbolo dell'età d'oro degli Stati Uniti e del boom economico. In occasione del centesimo anniversario della morte di Astor, la direzione dell'hotel ha sponsorizzato il libro "A Survivor's Tale" (Storia di un sopravvissuto) che racconta la storia in prima persona di un passeggero che si è salvato saltando in mare mentre la nave affondava.