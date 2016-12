Santorum lascia la corsa alla Casa Bianca

foto Ap/Lapresse Correlati La figlia in fin di vita 20:52 - Rick Santorum ha annunciato la sospensione della propria campagna elettorale. L'ex senatore della Pennsylvania ha parlato a Gettysburg, sito storico e cruciale della guerra civile americana. Il ricovero di Bella, la figlia più piccola, "ci ha fatto riflettere", ha spiegato. L'uscita di scena sgombra il campo a Mitt Romney. - Rick Santorum ha annunciato la sospensione della propria campagna elettorale. L'ex senatore della Pennsylvania ha parlato a Gettysburg, sito storico e cruciale della guerra civile americana. Il ricovero di Bella, la figlia più piccola, "ci ha fatto riflettere", ha spiegato. L'uscita di scena sgombra il campo a Mitt Romney.

Santorum non nomina Romney nel suo discorso, e si impegna solo a continuare a lavorare per favorire la sconfitta del presidente americano Barack Obama. "Abbiamo deciso seduti intorno al tavolo di correre e sempre intorno al tavolo abbiamo deciso di sospendere la campagna" afferma Santorum. Il ricorso alla sospensione della campagna e non espressamente a mettere fine alla stessa - mettono in evidenza gli osservatori - è una pratica usata da quasi tutti i candidati che così possono mantenere l'architettura legale in piedi per le successive settimane e pagare gli stipendi.