18:36

- Nel giorno in cui sarebbe dovuto iniziare il "cessate il fuoco", in base all'accordo sottoscritto da Bashar El Assad con l'inviato Onu, Kofi Annan, le truppe lealiste continuano a uccidere. Il bilancio provvisorio delle vittime odierne è di 52 persone morte, inclusi 28 civili, 19 soldati e 5 disertori. Lo denunciano gli attivisti anti-Assad dell'Osservatorio per i Diritti Umani.