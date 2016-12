foto Reuters

18:07

- Per un giudizio approfondito sulla perizia balistica fatta in Kerala sulle armi dei marò "c'è bisogno del rapporto ufficiale e non di indiscrezioni di stampa". Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri, Staffan De Mistura, dopo la diffusione della notizia secondo cui il rapporto rivelerebbe che a sparare siano state le armi dei due marò. "Manteniamo la nostra posizione che la giurisdizione debba essere quella italiana" ha aggiunto De Mistura.