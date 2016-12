Kuwait e Tunisia, se un tweet ti manda in galera

- In Kuwait basta un tweet per finire in galera. Non qualche mese, ma sette anni. Una corte del paese arabo ha emesso oggi questa sentenza nei confronti di Mohammed al-Mulaifi, uno scrittore sunnita. Oltre ai sette anni di prigione Mohammed dovrà pagare una multa di 18mila dollari per aver insultato con un cinguettio la religione sciita e aver così danneggiato l’immagine del governo al potere.

Il sito di microblogging è molto diffuso nel paese del Golfo e non è la prima volta che i commenti liberi hanno portato guai ai suoi utenti. Lo scorso mese, un giovane sciita è stato arrestato per aver cinguettato insulti al profeta Maometto.

Anche la cronaca in Tunisia degli ultimi quattro giorni racconta eventi simili. Nel paese che ha acceso la scintilla di tutte le primavere arabe due ragazzi (Ghazi Ben Mohamed Beji e Jaber Ben Abdallah Majri) sono stati condannati a sette anni di prigione. Nel loro saggio pubblicato online volevano mostrare al popolo della rete “il volto cattivo dell’Islam”: si trattava di uno scritto satirico in cui veniva derisa la vita sessuale del Profeta Maometto.“Questa vicenda fa capire come ci sia bisogno di abrogare le leggi repressive che risalgono all’epoca di Ben Ali”, si legge sul sito di Human Rights Watch.

Non solo politica e religione. A volte per finire dentro basta un orsacchiotto. È capitato ieri negli Emirati Arabi Uniti dove un tribunale ha inflitto 15 anni di galera a uno studente di 20 anni colpevole di aver rubato un teddy bear in un centro commerciale di Dubai. Un monito a chiunque voglia mettere alla prova la severità dei tribunali locali. Dagli Emirati all’Arabia Saudita, dove Sheikh Mukhlif al-Shammari,noto scrittore e attivista per i diritti umani, si è visto recapitare a casa un travel ban, ovvero il divieto di uscire dal paese per i prossimi 10 anni. La colpa? L’aver cercato di difendere i diritti delle donne e dei più poveri nel regno saudita. “Si tratta di una violazione di tutti i trattati firmati dall’Arabia Saudita per la difesa dei diritti umani”, ha commentato lo scrittore.

Una giustizia rapida e severa quella di molti paesi arabi che però, come sostiene Human Rights Watch, non sempre è equilibrata. Come dimostra l’impunità concessa ai militari egiziani accusati di aver effettuato i test di verginità sulle donne durante i giorni caldi di piazza Tahrir al Cairo.