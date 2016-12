Le domande (oziose) della scienza

- La matematica? Non è un affare da ragazze ma roba da uomini che mediamente hanno abilità superiori a quelle del gentil sesso. Un luogo comune? Sì. E per dimostrarlo sono stati messi a frullare eserciti di cervelli brillanti. Ricerche e ricerche per provare che le abilità matematiche non dipendono dal genere. Maschio o femmina è la stessa cosa. Vi sembra un modo paradossale per impiegare le scarsissime risorse destinate alla ricerca scientifica? Una questione non meritevole di diventare oggetto di studio? Una domanda oziosa? Negli Stati Uniti sono stati capaci di fare molto peggio. Ecco alcuni esempi: e sono solo quelli che le agenzie di stampa hanno ripreso nelle ultime ore.

Sradicare i luoghi comuni

Sfogliando le riviste scientifiche capita di imbattersi in studi tanto paradossali da rischiare di gettare nel discredito la comunità scientifica. Cominciamo dalla University of Texas di Austin dove hanno deciso la questione della matematica meritava un approfondimento ulteriore. Fior di soldi impiegati per dimostrare che – a dispetto del corpus di ricerche che provano l’equilibro tra le facoltà matematiche di maschi e femmine – i professori tendono ancora a considerare migliori i maschi. Benissimo: grazie del prezioso contributo all’avanzamento delle umane conoscenze.

Leggere? Meglio cominciare da parole singole

Sul secondo gradino del podio delle ricerche inutili possiamo certamente piazzare quella servita per dimostrare che è meglio imparare a leggere cominciando da parole singole, piuttosto che da intere frasi. Di nuovo, grazie. Tenetelo presente con figli e nipoti. Meglio le figurine illustrate di “mele” e “pere” piuttosto che i Promessi Sposi. Noi banalizziamo ma la ricerca è stata effettuata con il massimo scrupolo e rigore dalla Vanderbilt University misurando l’attività celebrale dei bambini con difficoltà di lettura attraverso la risonanza magnetica.

Le coccinelle pensano come afidi

Vince a mani basse, per utilità sociale e contributo alle future generazioni la ricerca sul “transfert” delle coccinelle della University of Colorado di Boudler. Il delizioso piccolo insetto, nome scientifico “Coccinella septempunctata” è capace di pensare come la sua preda prediletta: l’afide. E’ infatti in grado di scegliere le piante migliori, quelle più appetibili, sapendo che avrà maggior probabilità di cacciare afidi con successo.

L'ormone del parto come il viagra

Questa piazzatela voi in classifica, dove preferite: una notizia fresca di agenzia, battuta proprio mentre stiamo scrivendo. Arriva dall’Università della California e riguarda l’ossitocina. Un ormone che nelle donne è utilizzato per indurre il parto ma che negli uomini funziona come il viagra. I ricercatori hanno dimostrato che inalato per via nasale rende i maschioni due volte più affettuosi con amici e colleghi ma registrano un marcato aumento di desiderio e performance sessuale.

Golosi col cervello iperattivo

E dobbiamo aggiornare di nuovo con un'agenzia uscita da poco. Una ricerca col blasone: marchiata Columbia University in partership con la Harvard Medical School. Il tutto per dimostrare che il cervello dei golosi è iperattivo mentre è pigro in chi mangia poco. In questo caso, però, tocca essere onesti e riconoscere che l'inserimento nella nostra classifica è quantomeno forzato. Curiosa ma non inutile, dato che potrebbe consentire - secondo i ricercatori che l'hanno promossa - di compiere passi in avanti nello studio e nella cura dei disturbi legati al cibo.

Differenze di fedi politiche partono dal cervello

Una parentesi, quella della Columbia, perché il prelibato studio della University del Nebraska-Lincoln ci riporta subito al paradosso. La fede politica dipende dalle differenze biologiche del cervello. Questo il risultato di lunghe osservazioni empiriche. Liberali e conservatori - infatti - reagiscono in modo diverso agli stimoli esterni. Nello specifico i conservatori tendono a spaventarsi di più in caso di un allarme improvviso. Una rivoluzione epocale. Un po' come Freud, John Hibbing, testa pensante della ricerca, nega il primato del raziocinio nell'orientamento politico.