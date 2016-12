Corea Nord: "Pronti per il lancio del satellite"

foto Afp 09:52 - I preparativi della Corea del Nord per il lancio in orbita del satellite di osservazione terrestre sono stati completati. Lo annunciano i media di Pyongyang. Il regime coreano non sembra dunque volersi fermare, nonostante le dichiarazioni di Stati Uniti e Corea del Sud che hanno definito l'operazione una "seria provocazione". - I preparativi della Corea del Nord per il lancio in orbita del satellite di osservazione terrestre sono stati completati. Lo annunciano i media di Pyongyang. Il regime coreano non sembra dunque volersi fermare, nonostante le dichiarazioni di Stati Uniti e Corea del Sud che hanno definito l'operazione una "seria provocazione".

I funzionari del Comitato per la Tecnologia spaziale coreana hanno spiegato che i preparativi sono stati "ultimati". Il lancio del vettore Unha-3 è atteso tra il 12 e il 16 aprile, e, malgrado le valutazioni contrarie di Usa e alleati, ha "scopi pacifici e contribuirà allo sviluppo del Paese".



Pentagono: "Lancio satellite è seria provocazione"

Il segretario alla Difesa americano Leon Panetta ha avuto ieri sera un colloquio telefonico con il ministro della Difesa sudcoreano sul previsto lancio missilistico della Corea del Nord. Lo rende noto il Pentagono. "Entrambi i leader considererebbero il lancio di un missile da parte della Corea del Nord come una seria provocazione ed una violazione degli obblighi internazionali e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu", afferma il portavoce del Pentagono, George Little.



Russia: "Pyongyang indifferente a risoluzioni Onu"

Il piano della Corea del Nord per il lancio di un presunto satellite meteorologico mostra l'indifferenza di Pyongyang nei confronti delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu sui programmi nucleari dello Stato comunista. Lo ha sostenuto il portavoce del ministero degli Esteri russo Alexander Lukashevich. "La decisione di Pyongyang di effettuare il lancio di un satellite è vista dalla Russia come una dimostrazione di indifferenza nei confronti delle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha detto Lukashevich.



Cina: "Mantenere la calma"

La Cina ha chiesto oggi alla comunità internazionale di "mantenere la calma" per non aggravare la tensione nella penisola coreana, a pochi giorni dal previsto lancio del satellite nordcoreano.