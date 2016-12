foto Ap/Lapresse

- "Sono passati tre anni e mezzo dai giorni più bui della crisi finanziaria e l'economia americana è ancora lontana dall'essersi completamente ripresa dagli effetti". Ad affermarlo è il presidente della Fed, Ben Bernanke, il quale invoca più regole per i fondi monetari e per le banche ombra. "Ulteriori passi per aumentare la resistenza dei fondi monetari - dice - sono importanti per la stabilità del sistema finanziario e vanno presi in considerazione".