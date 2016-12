foto Afp

06:17

- L'attivista cinese Ni Yulan è stata condannata a due anni e otto mesi di prigione per aver "creato instabilità" e "distrutto proprietà pubblica e privata". Ni Yulan e suo marito erano stati arrestati nell'aprile del 2011, nel quadro delle misure restrittive contro i dissidenti prese dalle autorità cinesi per prevenire la nascita di movimenti democratici come quelli che si sono verificati in alcuni paesi arabi.