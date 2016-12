foto Ap/Lapresse

- Almeno un centinaio di combattenti del movimento integralista islamico nigeriano Boko Haram sono stati segnalati in serata a Gao, città del nord del Mali caduta in mano ai tuareg secessionisti e ad altri gruppi ribelli fondamentalisti. Lo hanno riferito testimoni precisando che "i miliziani di Boko Haram non si nascondono, anzi si fanno propaganda... Con loro - che sono arrivati dalla Nigeria - ci sono anche combattenti del Niger".