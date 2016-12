Londra, scalato il grattacielo più alto d'Europa

- Un gruppo di giovani ha scalato il grattacielo più alto d'Europa, lo "Shard" di Renzo Piano. L'edificio, in costruzione a Londra, ha raggiunto nei giorni scorsi quota 310 metri. Robert Garrett sostiene che il suo gruppo di "esploratori urbani" ne ha già conquistato la cima, mostrando anche delle foto scattate dalla vetta della "scheggia di vetro".

A dimostrazione dell'avvenuta scalata, il gruppo ha pubblicato sul web video e foto dell'impresa notturna . La "vetta" dello Shard sarebbe tuttavia zona nota per gli "esploratori urbani": lo stesso Garret ha raccontato infatti come il gruppo fosse già riuscito a raggiungere la cima a dicembre 2010, quando dalla cima del grattacielo avevano ammirato i fuochi di artificio per capodanno. L'"esperimento" sarebbe stato ripetuto inoltre un'altra "mezza dozzina di volte".